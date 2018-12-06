TAP и Petrofac подписали контракт по операциям и технической поддержке

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Консорциум TAP AG подписал с британским Petrofac контракт по операциям и технической поддержке.

Как сообщает Report, информацию распространила компания Petrofac.

Контракт подписан сроком на 13 месяцев.

Услуги включают предоставление специалистов, техническое обслуживание, обеспечение требований охраны окружающей среды и безопасности при переходе к операциям.

Отметим, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Консорциум "Шахдениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (- 820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в начале 2020 года.