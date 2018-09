TAP дал старт кампании по повышению безопасности дорожного движения в Албании

© Tap-ag.com

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Консорциум TAP (Трансадриатический трубопровод) начал кампанию по повышению безопасности дорожного движения в Албании.

Как сообщает Report со ссылкой на TAP A.G., с этой целью запущена специальная радиопрограмма.

Отметим, что большое количество дорожно-транспортных происшествий в Албании, особенно в летние месяцы, вызывает озабоченность. Согласно статданным министерства транспорта и инфраструктуры, каждый месяц в стране происходит около 168 дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнет в среднем 22 человека. Поэтому TAP запустила кампанию по повышению безопасности дорожного движения, призвав водителей быть более внимательными, находясь за рулем.

Кампания будет продолжаться в течение всего лета. К ней присоединились национальные радиостанции Radio Tirana, Top Albania Radio и Club FM, а также местные радиостанции Radio Globi of Berat, Radio Korça и Radio City FM of Korça, Radio Fieri и Radio Star of Fier.

Отметим, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Консорциум "Шахдениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в начале 2020 года.

BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.