О нас

TAP AG в июле проведет инфраструктурные работы для первой фазы увеличения мощности газопровода

TAP AG в июле проведет инфраструктурные работы для первой фазы увеличения мощности газопровода Трубопроводная компания TAP AG, оператор Трансадриатического газопровода, в июле проведет очередной этап инфраструктурных работ в рамках расширения мощностей газопровода на 1,2 млрд кубометров газа в год.
Энергетика
25 июня 2025 г. 15:59
TAP AG в июле проведет инфраструктурные работы для первой фазы увеличения мощности газопровода

Трубопроводная компания TAP AG, оператор Трансадриатического газопровода, в июле проведет очередной этап инфраструктурных работ в рамках расширения мощностей газопровода на 1,2 млрд кубометров газа в год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

"TAP AG с 9 по 26 июля запланировала инфраструктурные работы вдоль трубопровода TAP в рамках проекта расширения его мощности. В этой связи для газовых дней – 9, 16, 21 и 25 июля - ожидаемые технические мощности на точке соединения (IP) Кипой составят 349 млн 887, 515 тыс. кВт-ч в сутки, на IP Мелендуньо - 290 млн 866,796 тыс. кВт-ч в сутки", - сообщила компания.

По информации оператора, в настоящее же время никаких ограничений мощностей на точках соединения с TAP не предусмотрено.

Как сообщалось, по результатам рыночного тестирования 2021 года были приняты обязательства по увеличению мощности газопровода к 1 января 2026 года на 1,2 млрд кубометров в год с 10 млрд кубометров в год. Из этих объемов 1 млрд кубометров с 2026 года получит Италия, еще 200 млн кубометров - Албания.

Это первый этап проекта расширения, он финансируется за счет собственных средств TAP. Бюджет проекта составляет около 132 млн евро. В рамках данного этапа на существующей компрессорной станции в Кипой будет установлен еще один компрессорный агрегат и проведена модернизация оборудования.

Трансадриатический газопровод, последний компонент Южного газового коридора, предназначенного для транспортировки азербайджанского газа из Каспия в Европу, был введен в коммерческую эксплуатацию 15 ноября 2020 года. Газопровод протяженностью 878 км проходит через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. По договоренности между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа должны достичь минимум 16 млрд кубометров в год. В рамках первого этапа расширения газопровода 1 млрд кубометров азербайджанского газа получит Италия, 200 млн кубометров - Албания.

До сих пор по TAP в Европу поставлено 45,6 млрд кубометров газа из Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
19 июня 2025 г. 17:05
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с теневым флотом России
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с "теневым флотом" России
20 июня 2025 г. 19:56
МЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
ФотоМЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
21 июня 2025 г. 12:02
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
22 июня 2025 г. 13:10
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
24 июня 2025 г. 17:11
Премьер Британии: Усиление НАТО важно в ситуации международной нестабильности
Премьер Британии: Усиление НАТО важно в ситуации международной нестабильности
25 июня 2025 г. 14:07
Счетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
ФотоСчетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
21 июня 2025 г. 17:58
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
23 июня 2025 г. 23:53
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
24 июня 2025 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi