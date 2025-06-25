TAP AG в июле проведет инфраструктурные работы для первой фазы увеличения мощности газопровода

Трубопроводная компания TAP AG, оператор Трансадриатического газопровода, в июле проведет очередной этап инфраструктурных работ в рамках расширения мощностей газопровода на 1,2 млрд кубометров газа в год.

Трубопроводная компания TAP AG, оператор Трансадриатического газопровода, в июле проведет очередной этап инфраструктурных работ в рамках расширения мощностей газопровода на 1,2 млрд кубометров газа в год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

"TAP AG с 9 по 26 июля запланировала инфраструктурные работы вдоль трубопровода TAP в рамках проекта расширения его мощности. В этой связи для газовых дней – 9, 16, 21 и 25 июля - ожидаемые технические мощности на точке соединения (IP) Кипой составят 349 млн 887, 515 тыс. кВт-ч в сутки, на IP Мелендуньо - 290 млн 866,796 тыс. кВт-ч в сутки", - сообщила компания.

По информации оператора, в настоящее же время никаких ограничений мощностей на точках соединения с TAP не предусмотрено.

Как сообщалось, по результатам рыночного тестирования 2021 года были приняты обязательства по увеличению мощности газопровода к 1 января 2026 года на 1,2 млрд кубометров в год с 10 млрд кубометров в год. Из этих объемов 1 млрд кубометров с 2026 года получит Италия, еще 200 млн кубометров - Албания.

Это первый этап проекта расширения, он финансируется за счет собственных средств TAP. Бюджет проекта составляет около 132 млн евро. В рамках данного этапа на существующей компрессорной станции в Кипой будет установлен еще один компрессорный агрегат и проведена модернизация оборудования.

Трансадриатический газопровод, последний компонент Южного газового коридора, предназначенного для транспортировки азербайджанского газа из Каспия в Европу, был введен в коммерческую эксплуатацию 15 ноября 2020 года. Газопровод протяженностью 878 км проходит через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. По договоренности между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа должны достичь минимум 16 млрд кубометров в год. В рамках первого этапа расширения газопровода 1 млрд кубометров азербайджанского газа получит Италия, 200 млн кубометров - Албания.

До сих пор по TAP в Европу поставлено 45,6 млрд кубометров газа из Азербайджана.