TAP AG: За два года реализация проекта была завершена на 73%

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ "За два года реализация проекта Трансадриатического газопровода (TAP) завершена на 72,5%".

Как сообщает Report, об этом заявил президент TAP AG Уолтер Пираэ на 25-й Международной конференции "Нефть и газ Каспия" в Баку.

По его словам, участок трубопровода между Грецией и Албанией уже расчищен, более 90% труб сварены, из них 87% уложены в траншеи.

"На территории Греции очищено более 540 км территории под газопровод, более 400 км труб уложено в траншеи. Кроме того, к концу года TAP подключится к газораспределительным системам İGB и DESFA Греции, которые обеспечат страну газом", - сказал Пираэ.

Что касается Албании, по словам представителя TAP AG, работа идет по графику:

"Очищено 193 км территории, сварены 186 км труб. На данный момент мы проводим работу в горной области Албании. Строительство компрессорных станций продолжается".

Он также добавил, что на берегу Албании строится микротоннель, чтобы свести к минимуму ущерб окружающей среде, что является последним технологическим решением.