TAP AG в 2025 году ждет результатов новых испытаний по транспортировке водородной смеси

Трубопроводная компания TAP AG ожидает в течение 2025 года результатов нового этапа испытаний, связанных с подготовкой инфраструктуры Трансадриатического газопровода (TAP) к транспортировке водородной смеси.

Трубопроводная компания TAP AG ожидает в течение 2025 года результатов нового этапа испытаний, связанных с подготовкой инфраструктуры Трансадриатического газопровода (TAP) к транспортировке водородной смеси.

Как сообщили Report в TAP AG, компания намерена развивать инфраструктуру TAP для транспортировки водорода, смешанного с природным газом.

"В настоящее время мы проводим оценку технической осуществимости проекта и разработали дорожную карту на средне‑ и долгосрочную перспективу. В 2021 году предварительное исследование подтвердило потенциал TAP в этой области, а первый этап испытаний материалов в международной лаборатории, результаты которого поступили в четвертом квартале 2024 года, сейчас находится на стадии анализа", - отметили в компании.

По данным TAP AG, второй этап испытаний уже начался, и результаты ожидаются до конца 2025 года.

"После их получения материалы пройдут тщательную оценку. Кроме того, проводится gap‑analysis технического состояния наземного оборудования TAP на предмет готовности к транспортировке водорода - его результаты также будут учтены при дальнейших решениях. После завершения всех оценок TAP сможет более точно определить свою готовность к транспортировке водорода, включая необходимость и объёмы модернизации инфраструктуры под заданную долю водородной смеси", - добавили в компании.

Как сообщалось, Трансадриатический газопровод, последний компонент Южного газового коридора, предназначенного для транспортировки азербайджанского газа из Каспия в Европу, был введен в коммерческую эксплуатацию 15 ноября 2020 года. Газопровод протяженностью 878 км проходит через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. По договоренности между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа должны достичь минимум 16 млрд кубометров в год. В рамках первого этапа расширения газопровода 1 млрд кубометров азербайджанского газа получит Италия, 200 млн кубометров - Албания.

До сих пор по TAP в Европу поставлено 45,6 млрд кубометров газа из Азербайджана.