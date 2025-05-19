О нас

TAP AG в 2025 году ждет результатов новых испытаний по транспортировке водородной смеси

TAP AG в 2025 году ждет результатов новых испытаний по транспортировке водородной смеси Трубопроводная компания TAP AG ожидает в течение 2025 года результатов нового этапа испытаний, связанных с подготовкой инфраструктуры Трансадриатического газопровода (TAP) к транспортировке водородной смеси.
Энергетика
19 мая 2025 г. 16:21
TAP AG в 2025 году ждет результатов новых испытаний по транспортировке водородной смеси

Трубопроводная компания TAP AG ожидает в течение 2025 года результатов нового этапа испытаний, связанных с подготовкой инфраструктуры Трансадриатического газопровода (TAP) к транспортировке водородной смеси.

Как сообщили Report в TAP AG, компания намерена развивать инфраструктуру TAP для транспортировки водорода, смешанного с природным газом.

"В настоящее время мы проводим оценку технической осуществимости проекта и разработали дорожную карту на средне‑ и долгосрочную перспективу. В 2021 году предварительное исследование подтвердило потенциал TAP в этой области, а первый этап испытаний материалов в международной лаборатории, результаты которого поступили в четвертом квартале 2024 года, сейчас находится на стадии анализа", - отметили в компании.

По данным TAP AG, второй этап испытаний уже начался, и результаты ожидаются до конца 2025 года.

"После их получения материалы пройдут тщательную оценку. Кроме того, проводится gap‑analysis технического состояния наземного оборудования TAP на предмет готовности к транспортировке водорода - его результаты также будут учтены при дальнейших решениях. После завершения всех оценок TAP сможет более точно определить свою готовность к транспортировке водорода, включая необходимость и объёмы модернизации инфраструктуры под заданную долю водородной смеси", - добавили в компании.

Как сообщалось, Трансадриатический газопровод, последний компонент Южного газового коридора, предназначенного для транспортировки азербайджанского газа из Каспия в Европу, был введен в коммерческую эксплуатацию 15 ноября 2020 года. Газопровод протяженностью 878 км проходит через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. По договоренности между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа должны достичь минимум 16 млрд кубометров в год. В рамках первого этапа расширения газопровода 1 млрд кубометров азербайджанского газа получит Италия, 200 млн кубометров - Албания.

До сих пор по TAP в Европу поставлено 45,6 млрд кубометров газа из Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке TAP AG 2025-ci ildə hidrogen qarışığının nəqli ilə bağlı yeni sınaqların nəticələrini gözləyir
Версия на английском языке TAP AG awaits 2025 results from new hydrogen blend transport tests

Самое читаемое

В Сумгайыте обнаружено тело 67-летней женщины
В Сумгайыте обнаружено тело 67-летней женщины
12 мая 2025 г. 19:28
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
14 мая 2025 г. 09:03
Состоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
ФотоСостоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
14 мая 2025 г. 20:23
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
16 мая 2025 г. 21:49
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
13 мая 2025 г. 16:44
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
14 мая 2025 г. 20:31
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
16 мая 2025 г. 11:02
Президент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
16 мая 2025 г. 14:37
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
19 мая 2025 г. 13:11
В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции
В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции
13 мая 2025 г. 16:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi