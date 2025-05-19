TAP AG сократит выбросы газопровода на 5% к 2026 году

Трубопроводная компания TAP AG планирует до конца 2025 года сократить выбросы парниковых газов от работы Трансадриатического газопровода (TAP) на 5%.

Трубопроводная компания TAP AG планирует до конца 2025 года сократить выбросы парниковых газов от работы Трансадриатического газопровода (TAP) на 5%.

Об этом сообщили Report в компании.

“В рамках нашей приверженности целям декарбонизации мы стремимся сделать собственные операции климатически нейтральными к 2050 году. Основное внимание мы уделяем инициативам, которые дают наибольший эффект в сокращении выбросов парниковых газов в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также мероприятиям по повышению энергоэффективности”, - заявили в TAP AG.

По данным компании, более 90% выбросов углекислого газа TAP связано с работой газовых компрессоров. В этом контексте рассматривается возможность установки новых электрокомпрессоров как на действующих, так и на будущих станциях в случае расширения инфраструктуры.

"наш план управления углеродом на 2022–2025 годы предусматривает краткосрочные цели до конца текущего года: снижение выбросов парниковых газов TAP на 5%, выбросов метана - на 8% по сравнению с прогнозом, а также сокращение неорганизованных (фугитивных) выбросов на 54% по сравнению с результатами кампании по обнаружению и устранению утечек за 2021 год", - сообщили в TAP AG.

В компании также отметили, что в 2024 году TAP AG удалось сократить общие выбросы парниковых газов примерно на 20%, а выбросы метана - примерно на 58% по сравнению с годовым прогнозом.

Как сообщалось, Трансадриатический газопровод, последний компонент Южного газового коридора, предназначенного для транспортировки азербайджанского газа из Каспия в Европу, был введен в коммерческую эксплуатацию 15 ноября 2020 года. Газопровод протяженностью 878 км проходит через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. По договоренности между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа должны достичь минимум 16 млрд кубометров в год. В рамках первого этапа расширения газопровода 1 млрд кубометров азербайджанского газа получит Италия, 200 млн кубометров - Албания.

До сих пор по TAP в Европу поставлено 45,6 млрд кубометров газа из Азербайджана.