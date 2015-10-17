​TAP AG подписал новые контракты

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ TAP AG в рамках проекта Трансадриатического трубопровода (TAP) подписал 3 новых контракта по техническому снабжению, производству и доставке 48 и 36-дюймовых труб.

Об этом сообщили Report в головном офисе TAP AG.

По информации, два контракта заключены с итальянской компанией Industria Meccanica Bassi S.p.A, один - с другой итальянской компанией Nuova Giungass.r.l.

По соглашению с Industria Meccanica Bassi S.p.A, компания будет использовать для TAP специальную систему очистки внутренней поверхности труб piggable, в то же время препятствующую их загрязнению.

Компания Nuova Giungass.r.l. оснастит TAP различными системами, применяемыми для предотвращения коррозии.

Исполнительный директор TAP Ян Брэдшоу отметил, что эти компании предлагают более здоровые технологии, поэтому они и стали победителями тендера: "В соответствии с планом, к концу года мы подпишем еще несколько контрактов, что позволит в 2016 году начать строительство трубопроводов в Греции, Италии и Албании".

Отметим, что в проекте TAP доля участия каждой из компаний BP, SOCAR и Statoil составляет 20%, Fluxys - 19%, Enagas - 16%, Axpo - 5%.