TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP

Трубопроводная компания TAP AG, оператор Трансадриатического газопровода (TAP), начала новый этап исследований готовности газотранспортной системы к поставкам водородной смеси.

Трубопроводная компания TAP AG, оператор Трансадриатического газопровода (TAP), начала новый этап исследований готовности газотранспортной системы к поставкам водородной смеси.

Об этом Report сообщили в компании.

"Наша цель - разработать инфраструктуру, позволяющую транспортировать водород. TAP обладает потенциалом для поставок в ЕС источников энергии с нейтральным уровнем выбросов углерода, таких как водород, смешанный с природным газом. Мы наметили дорожную карту для подготовки к среднесрочной и долгосрочной транспортировке смесей природного газа, водорода, а также возобновляемых газов", - отметили в TAP AG.

В компании напомнили, что проведённое в 2021 году предварительное исследование подтвердило способность TAP транспортировать водородную смесь в будущем.

"В настоящее время мы проводим испытания материалов трубопроводов в международной лаборатории. Результаты первых испытаний, проведённых в четвёртом квартале 2024 года, сейчас оцениваются. Следующие испытания уже начались, и их результаты ожидаются в 2025 году. После их завершения будет проведена тщательная оценка результатов", - заявили в компании.

Кроме того, TAP AG подчеркнула необходимость анализа пригодности прочего оборудования газопровода TAP, в частности наземных установок, для транспортировки водорода.

“Эти результаты необходимо будет учитывать. Только после завершения этих оценок можно будет более точно понять готовность TAP к транспортировке водорода”, - сообщили в компании.

Для проведения этих исследований TAP AG привлекла международную консалтинговую компанию Penspen, специализирующуюся в энергетическом секторе.

"Этот проект направлен на оценку готовности наземных установок TAP, включая запорные клапаны и компрессорные станции, к транспортировке водорода в смеси с природным газом", - отметили в TAP AG.

В рамках контракта инженерная группа Penspen, базирующаяся в Великобритании, проведёт комплексный анализ наземных установок, запорных клапанов и компрессорных станций TAP AG. Цель исследования - определить целесообразность использования водородных смесей в существующей инфраструктуре газопровода.

TAP является компонентом системы Южного газового коридора (ЮГК). Общая протяженность газопровода составляет 878 км, из которых 550 км приходится на северную часть Греции, 215 км - на территорию Албании, 105 км проходит по дну Адриатического моря, а 8 км - по территории Италии.

Поставки азербайджанского газа потребителям Италии, Греции и Болгарии через TAP начались с 31 декабря 2020 года.