TAP AG и ICGB подписали соглашение

Годовая пропускная способность газопровода предусмотрена в объеме 3 млрд кубометров

Компания ICGB, реализующая проект интерконнектора IGB (İnterconnector Greece – Bulgaria: IGB) и консорциум TAP AG подписали важное соглашение.

Как сообщает Report со ссылкой на ICQB, по подписанному 22 апреля соглашению, обеспечены необходимые уровни давления для передачи газа от TAP через IGB к точке доступа с сетью транспортировки компании Bulgartransgaz.

Отметим, что общая протяженность трубопровода IGB составляет 182 км, из них 151 км пройдет по территории Болгарии, а 31 км – Греции. Годовая пропускная способность газопровода предусмотрена в объеме 3 млрд кубометров, но при наличии спроса мощности могут быть расширены до 5 млрд кубометров в год.

Трубопровод пролегает от Комотини (Северо-Восточная Греция) через Кирджали, Хасково и Димитровград до Стара Загора (Юго-Восточная Болгария).