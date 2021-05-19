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TAP AG и ICGB подписали соглашение

TAP AG и ICGB подписали соглашение Годовая пропускная способность газопровода предусмотрена в объеме 3 млрд кубометров
Энергетика
19 мая 2021 г. 15:10
TAP AG и ICGB подписали соглашение

Компания ICGB, реализующая проект интерконнектора IGB (İnterconnector Greece – Bulgaria: IGB) и консорциум TAP AG подписали важное соглашение.

Как сообщает Report со ссылкой на ICQB, по подписанному 22 апреля соглашению, обеспечены необходимые уровни давления для передачи газа от TAP через IGB к точке доступа с сетью транспортировки компании Bulgartransgaz.

Отметим, что общая протяженность трубопровода IGB составляет 182 км, из них 151 км пройдет по территории Болгарии, а 31 км – Греции. Годовая пропускная способность газопровода предусмотрена в объеме 3 млрд кубометров, но при наличии спроса мощности могут быть расширены до 5 млрд кубометров в год.

Трубопровод пролегает от Комотини (Северо-Восточная Греция) через Кирджали, Хасково и Димитровград до Стара Загора (Юго-Восточная Болгария).

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Версия на английском языке TAP, IGB sign agreement 
Версия на азербайджанском языке TAP və İGB arasında mühüm müqavilə imzalandı

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