Танкеры с нефтью в 39 млн баррелей застряли перед проливами Босфор и Дарданеллы

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Нефтетанкеры с 39 млн баррелей нефти, преимущественно российской и казахстанской, из черноморских портов, застряли перед ключевыми турецкими проливами.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные портового оператора Tribeca Shipping.

Своей очереди на проход через Босфор и Дарданеллы ждут уже 54 судна.

Время ожидания прохода через проливы для танкеров, покидающих Черное море, составляет около 16 дней, что существенно дольше обычного (5-6 дней) и является максимумом с 2014 года.

По данным Tribeca, задержки обусловлены, главным образом, введением Турцией новых правил прохода судов в сентябре 2018 года.

Еще одним фактором, ограничивающим движение через Босфор и Дарданеллы, являются неблагоприятные погодные условия.