Танкер с нефтью Urals для SOCAR загружается в "Южном"

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Ожидается отправка около 80 тыс. тонн нефти Urals, которую "Укртранснафта" реализовала в апреле 2017 года. Судно загружается с причала морского терминала "Южный".

Как сообщает Report со ссылкой на "НефтеРынок", покупателем выступило швейцарское трейдинговое подразделение Государственной нефтяной компании Азербайджана – SOCAR Trading.

Итоговая стоимость энергоресурса была определена по формуле с привязкой к среднему значению за месяц котировки Platt’s – Brent Dated (ориентировочно общая сумма составила около 740 млн грн.).

Напомним, что нефть сорта Urals была вытеснена с "Приднепровского магистрального нефтепровода" на участке Южный-Кременчуг в 2016-2017 гг. перед началом трубопроводных поставок нефти сорта Azeri Light на Кременчугский НПЗ весной 2017г.

Сегодня "Укртатнафта" перерабатывает украинскую нефть (преимущественно ресурс "Укрнафты"), а с марта 2017 г. были возобновлены поставки азербайджанской нефти сорта Azeri Light. По информации, в августе вышли на прокачку по трубопроводу свыше 100 тыс. тонн нефти в месяц.