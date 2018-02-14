Танкер "Президент Гейдар Алиев" возвращен в эксплуатацию

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Завершился ремонт танкера "Президент Гейдар Алиев", принадлежащего транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство".

Как сообщает Report, после ремонта на Зыхском судоремонтном заводе танкер успешно прошел испытания и возвращен в эксплуатацию.

Напомним, что судно "Президент Гейдар Алиев" является одним из крупнейших танкеров, принадлежащих транспортному флоту Каспийского морского пароходства. Полная грузоподъемность танкера длиной 149,9 м и шириной 17,3 метра составляет 13,8 тыс. тонн. Судно эксплуатируется для перевозки жидких грузов.

Танкерный флот Каспийского морского пароходства занимает лидирующие позиции в Каспийском бассейне. В настоящее время на Бакинском судостроительном заводе строятся два новых танкера для пароходства.