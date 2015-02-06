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    Министр энергетики Турции посетит Азербайджан

    Танер Йылдыз примет участие на встрече, посвященной проекту Южный газовый коридор

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз 12 февраля прибудет с визитом в Азербайджан.

    Как сообщили Report в посольстве Турции в Азербайджане, цель визита турецкого министра заключается в участии на встрече, посвященной реализации проекта "Южный газовый кoридор", которая состоится в Баку на следующей неделе.

    Кроме Т.Йылдыза на встрече также примут участие министры энергетики Болгарии и Греции, вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович.

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