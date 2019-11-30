Президент Турции: TANAP является символом многовековой дружбы между нашими странами - ОБНОВЛЕНО

Эрдоган подчеркнул, что реализация проекта TANAP вышла на этот уровень благодаря взаимному доверию между Турцией и Азербайджаном: "В успехе проекта сыграла ключевую роль и координация между компаниями, имеющими в нем долю. Мы своевременно завершили этот грандиозный проект, который считается Шелковым путем в энергетике. Благодаря TANAP мы не только гарантируем обеспечение энергопотребностей нашей страны, но и намерены внести свой вклад в энергетическую безопасность Европы".

*** 16:51

TANAP - это, прежде всего, символ многовековой дружбы между нашими странами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия второго участка TANAP в Ипсале (Эдирне, Турция).

По его словам, проект был реализован в соответствии с планом: "Мечты о ежегодных поставках 16 млрд кубометров азербайджанского природного газа в Турцию и Европу превратились в реальность. Это исторический момент для наших стран и нашего региона. TANAP - это региональный проект мира".