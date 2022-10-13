TANAP возглавил список 10 лучших проектов ВБ в области ископаемого топлива

Трансанатолийский газопровод (TANAP), по которому азербайджанский газ через Турцию транспортируется в Южную Европу, возглавил список 10 лучших проектов, связанных с ископаемым топливом и продвигаемых группой Всемирного банка (ВБ).
Как передает Report, об этом говорится в новом отчете ВБ "Big Shift Global".
В отчете проанализированы финансовые потоки Всемирного банка за последние годы и определены 10 лучших проектов, связанных с ископаемым топливом, которые продвигаются вперед с помощью банка развития.
Согласно отчету, Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA), входящее в группу Всемирного банка, предоставило проекту TANAP кредитные гарантии на сумму 1,1 млрд долларов США для защиты инвесторов в 2018 году. Трубопровод предназначен для ежегодной поставки 16 млрд кубометров газа в год. Гарантия сроком на 15 лет предоставлена по кредитам AKA Bank, Citi, Credit Agricole CIB, ING, LBBW, Santander и Societe Generale.
Другим примером является кредит в размере 288 млн долларов США
Группа ВБ направила 14,8 млрд долларов США на 144 проекта по использованию ископаемого топлива по всему миру с момента подписания Парижского соглашения по климату в 2015 году, что подорвало глобальные усилия по борьбе с усугубляющимся климатическим кризисом. Согласно отчету, эти деньги помогли построить газопроводы, нефтеперерабатывающие заводы, терминалы по приему сжиженного природного газа и газовые электростанции.
В 2022 финансовом году ВБ предоставил рекордные 31,7 млрд долларов США для инвестиций, связанных с климатом, чтобы помочь сообществам во всем мире реагировать на климатический кризис и строить более безопасное и чистое будущее. В 2021 финансовом году ВБ (структурные подразделения МБРР и МАР) не финансировал новые виды ископаемого топлива. Группа Всемирного банка прекратила инвестировать в разведку и добычу нефти и газа в 2019 году.
Однако в отчете не упоминается текущее финансирование существующих проектов по сжиганию ископаемого топлива, а именно расширение газохранилища в Турции, на что Международный банк реконструкции и развития предоставляет ссуду в размере 600 млн долларов США. МБРР выделит деньги на проект до октября 2024 года.
Отметим, что в Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения “Шахдениз”. Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок по Южно-Кавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Поставки коммерческого газа в Турцию через TANAP начались 30 июня 2018 года.
В рамках проекта Южный газовый коридор азербайджанское "голубое топливо" через TANAP поставляется на турецкий рынок, а через TAP - на европейский рынок.