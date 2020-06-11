Фатих Донмез: TANAP внесет вклад в укрепление энергобезопасности Европы

"Мы сделали все возможное, чтобы превратить Турцию в энергетический центр".

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал министр финансов казначейства Турции Берат Албайрак.

По его словам, одним из самых стратегических шагов, предпринятых в этой области, это ввод в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP), по которому общий объем транспортируемого в Турцию газа уже достиг 6 млрд кубометров: "Мы гордимся этим".

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сказал, что завершилось строительство морской части Трансадриатического газопровода (TAP), являющегося последним звеном "Южного газового коридора".

Министр заявил, что этот гигантский проект, который усилит роль Турции в качестве энергетического хаба, также будет способствовать энергобезопасности Европы.

Отметим, что сегодня генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол заявил агентству "Анадолу" о том, что по иcтечении двух лет со дня начала (30 июня) поставок азербайджанского газа в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) июня их объем достигнет 6 млрд кубометров.

Он напомнил, что объемы поставок газа в Турцию увеличиваются поэтапно, и в первый год они составляли 2 млрд кубометров.

Представитель TANAP рассказал, что для проведения испытаний на трубопроводе ТАР передано 21,4 млн кубометров газа: "В ближайшие месяцы мы можем увеличить этот объем в зависимости от спроса".

Отметим, что TANAP берет свое начало на границе Турции с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне у греческой границы подсоединяется к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поставляться в европейские страны.

Общая протяженность трубопровода, состоящего из участков Фаза-0 и Фаза-1, составляет 1 850 километров. Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 километров. 12 июня 2018 года состоялась официальная церемония открытия данного участка. 30 июня 2018 года начались первые поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP. Пропускная способность трубопровода составляет 16 миллиардов кубометров в год, из которых 6 миллиардов кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу.