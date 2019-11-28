Турецкий эксперт: TANAP станет "окном в Европу" для прикаспийских стран

Проект Трансанатолийского газопровода (TANAP), реализуемый Азербайджаном совместно с Турцией, сотрудничество в энергетической сфере, а также сложившиеся хорошие двусторонние отношения должны служить примером для стран как нашего региона, так и других стран, обладающих энергоресурсами.

Об этом Report сказал турецкий экономист Эрдал Карагёль.

По его словам, Азербайджан и Турция подписали очень успешные энергетические проекты, с которых имеют выгоду обе страны.

«TANAP обеспечит энергобезопасность как самой Турции, так и, подключаясь к энергетической сети Европы, диверсификацию энергопоставок в страны Евросоюза, тем самым, сделав вклад в региональный энергетический баланс», - сказал Э. Карагёль.

Как отметил эксперт, благодаря своему географическому положению Турция является коридором Азербайджана в Европу в области поставок природного газа.

«Азербайджан, учитывая географическое положение Турции, предпринял верные шаги по транспортировке своих энергоресурсов через Турцию, тем самым, обеспечив и свою энергобезопасность. Так, данный проект даст возможность Азербайджану конкурировать с другими странами в регионе. С другой стороны, посредством проектов TAP (Трансадриатического газопровода) и TANAP Турция приблизится еще на один шаг к своей цели по становлению энергетическим хабом и «энергетическим Шелковым путем»», - добавил экономист.

По словам эксперта, важным моментом является то, что TANAP вписан в историю как самый длинный газопровод с самым широким диаметром в Турции, на Ближнем Востоке и в Европе. Протяженность газопровода, проложенного от села Пософ провинции Ардахан (Турция) и, проходя через 20 городов, 67 поселков и 600 сел, и до региона Ипсала в Эдирне на границе с Грецией, составляет 1850 км.

«TANAP является многосторонним и функциональным проектом. Проект откроет новые возможности для сотрудничества между Турцией и Азербайджаном во многих областях», - сказал Э. Карагёль.

По мнению эксперта, сотрудничество Турции и Азербайджана, а также совместные энергетические проекты выгодны для всего региона.

Tурецкий экономист Эрдал Карагёль: "TANAP откроет новые возможности для сотрудничества между Турцией и Азербайджаном во многих областях".

«Трубопровод станет "окном в Европу" и для других стран Каспийского бассейна, обладающих богатыми природными ресурсами», - завершил Эрдал Карагёль.

Напомним, что являющийся основным сегментом «Южного газового коридора» газопровод TANAP берет начало на границе Турции с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне у греческой границы подсоединяется к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поставляться в европейские страны.

Общая протяженность трубопровода, состоящего из участков Фаза-0 и Фаза-1, составляет 1 850 километров. Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 километров. 12 июня 2018 года состоялась официальная церемония открытия данного участка. 30 июня начались первые поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP.

Диаметр участка Эскишехир-Эдирне-Европа (Фаза-1) составляет 48 дюймов, протяженность - 476 километров.

Пропускная способность трубопровода составляет 16 миллиардов кубометров в год, из которых 6 миллиардов кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу.