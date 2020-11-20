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TANAP создал добавленную стоимость для экономики Турции

TANAP создал добавленную стоимость для экономики Турции В течение инвестиционного периода проекта действующим в Турции компаниям перечислено 4,5 млрд долларов США за различные услуги
Энергетика
20 ноября 2020 г. 18:01
TANAP создал добавленную стоимость для экономики Турции

Трансанатолийский газопровод (TANAP) начал коммерческую транспортировку природного газа 30 июня 2018 года и по сегодняшний день в Турцию поставлено 7,5 млрд кубометров природного газа.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол.

По его словам, в течение инвестиционного периода проекта действующим в Турции компаниям перечислено 4,5 млрд долларов США за различные услуги: “Учитывая, что товары и услуги предоставлялись по большей части местными компаниями, можем сказать, что это создало добавленную стоимость для экономики Турции более чем на 2,5 млрд долларов США”.

Он отметил, что TANAP обеспечил объемы производства стальных труб в Турции на более чем 1 миллиард долларов США: "Наш проект будет продолжать вносить большой вклад в экономику страны. С 2022 года, когда трубопровод заработает на полную мощность, транзитный доход составит более 1,5 миллиарда долларов США в год. Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirkəti (BOTAŞ), которая имеет 30%-ную долю в проекте, получит более 500 млн долларов США в год от этого дохода".

В Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения “Шахдениз”. Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок через Южно-Кавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Транспортировка коммерческого газа через TANAP в Турцию началась 30 июня 2018 года.

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Версия на азербайджанском языке TANAP Türkiyə iqtisadiyyatına 2,5 mlrd dollardan çox əlavə dəyər yaradıb

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