TANAP продолжает оказывать поддержку в связи с землетрясением в Турции

Консорциум Трансанатолийского газопровода (TANAP) начал оказывать поддержку зоне бедствия сразу после землетрясения в Турции.

Консорциум Трансанатолийского газопровода (TANAP) начал оказывать поддержку зоне бедствия сразу после землетрясения в Турции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TANAP.

Было отмечено, что TANAP непрерывно поддерживает связь с общественными организациями и структурами для обеспечения потребностей региона.

В сообщении отмечается, что 3 тыс. человек в течение 10 дней будут обеспечиваться горячим питанием два раза в день в городе Хатай. Также они ежедневно будут обеспечиваться 2 тысячами фасованных сухими пайками.

Кроме того, в Хатай было отправлено 2 тысячи одеял для детей и подростков. В каждую из 10 провинций, пострадавших от землетрясения, отправлено по 1 фуре питьевой воды.

Отмечается, что снегоуборочная техника, принадлежащая TANAP, приведена в готовое состояние для расчистки закрытой дороги из села Челикхан Адыямана в Малатью.

"В эти трудные времена мы все верим, что вместе мы сможем выйти из этой ситуации”, - говорится в сообщении TANAP.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Разрушительное землетрясение затронуло 13,5 миллиона человек в 10 провинциях Турции. Число погибших в результате землетрясения достигло 7 108 человек. В результате стихийного бедствия ранены 40 910 человек.