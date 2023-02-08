О нас

TANAP продолжает оказывать поддержку в связи с землетрясением в Турции

TANAP продолжает оказывать поддержку в связи с землетрясением в Турции Консорциум Трансанатолийского газопровода (TANAP) начал оказывать поддержку зоне бедствия сразу после землетрясения в Турции.
Энергетика
8 февраля 2023 г. 14:48
TANAP продолжает оказывать поддержку в связи с землетрясением в Турции

Консорциум Трансанатолийского газопровода (TANAP) начал оказывать поддержку зоне бедствия сразу после землетрясения в Турции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TANAP.

Было отмечено, что TANAP непрерывно поддерживает связь с общественными организациями и структурами для обеспечения потребностей региона.

В сообщении отмечается, что 3 тыс. человек в течение 10 дней будут обеспечиваться горячим питанием два раза в день в городе Хатай. Также они ежедневно будут обеспечиваться 2 тысячами фасованных сухими пайками.

Кроме того, в Хатай было отправлено 2 тысячи одеял для детей и подростков. В каждую из 10 провинций, пострадавших от землетрясения, отправлено по 1 фуре питьевой воды.

Отмечается, что снегоуборочная техника, принадлежащая TANAP, приведена в готовое состояние для расчистки закрытой дороги из села Челикхан Адыямана в Малатью.

"В эти трудные времена мы все верим, что вместе мы сможем выйти из этой ситуации”, - говорится в сообщении TANAP.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Разрушительное землетрясение затронуло 13,5 миллиона человек в 10 провинциях Турции. Число погибших в результате землетрясения достигло 7 108 человек. В результате стихийного бедствия ранены 40 910 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке TANAP Türkiyədə baş verən zəlzələ ilə bağlı dəstək fəaliyyətini fasiləsiz davam etdirir

Самое читаемое

Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
1 февраля 2023 г. 17:02
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
1 февраля 2023 г. 21:38
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
2 февраля 2023 г. 10:26
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
6 февраля 2023 г. 19:35
Имущество Texnikabank сдается в аренду
Имущество Texnikabank сдается в аренду
6 февраля 2023 г. 13:27
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
6 февраля 2023 г. 20:05
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
7 февраля 2023 г. 16:26
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:40
Турецкий профессор: Западные азербайджанцы имеют законное право вернуться на свои исконные земли
Турецкий профессор: Западные азербайджанцы имеют законное право вернуться на свои исконные земли
1 февраля 2023 г. 17:37
İTV: Исполнитель, который будет представлять Азербайджан на Евровидении 2023, еще не избран
İTV: Исполнитель, который будет представлять Азербайджан на "Евровидении 2023", еще не избран
1 февраля 2023 г. 21:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi