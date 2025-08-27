Поставки газа из Азербайджана в Европу по TANAP достигли 50 млрд кубометров

Общий объем азербайджанского газа, поставленного в Европу по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), достиг 50 млрд кубометров.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию "SOCAR Türkiye", таким образом был достигнут важный исторический рубеж в рамках энергетического моста, соединяющего Азербайджан и Европу.

Отмечается, что природный газ, добываемый на месторождении "Шахдениз", поступает в Турцию через Южно-Кавказский трубопровод (Баку–Тбилиси–Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку–Тбилиси–Эрзурум был поставлен на турецкий рынок в 2007 году, а коммерческие поставки газа через TANAP начались 30 июня 2018 года.