Поставки газа из Азербайджана в Европу по TANAP достигли 50 млрд кубометров

Энергетика
27 августа 2025 г. 12:24
Общий объем азербайджанского газа, поставленного в Европу по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), достиг 50 млрд кубометров.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию "SOCAR Türkiye", таким образом был достигнут важный исторический рубеж в рамках энергетического моста, соединяющего Азербайджан и Европу.

Отмечается, что природный газ, добываемый на месторождении "Шахдениз", поступает в Турцию через Южно-Кавказский трубопровод (Баку–Тбилиси–Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку–Тбилиси–Эрзурум был поставлен на турецкий рынок в 2007 году, а коммерческие поставки газа через TANAP начались 30 июня 2018 года.

Версия на английском языке Azerbaijan supplies 50 billion cubic meters of gas to Europe via TANAP
Версия на азербайджанском языке TANAP ilə Avropaya nəql edilən Azərbaycan qazının həcmi 50 milyard kubmetrə çatıb

