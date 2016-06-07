TANAP определил новых субподрядчиков

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Компания OptaSense (дочерняя компания QinetiQ) и ее партнер Optilan объявлены победителем тендера по проекту Трансадриатического трубопровода (TANAP).

Как сообщает Report, указанные организации TANAP стали победителями тендера, объявленного подрядчиком TANAP - компанией ABB на закупку пакета безопасности и выявление утечки (контрабанда).

Реализация проекта общей стоимостью 30 млн. долларов начнется с начала года и станет крупнейшим в мире проектом по прокладке оптико-волоконного кабеля, благодаря которому станет возможным мониторинг трубопровода и всех сопутствующих объектов по всему периметру инфраструктуры.

Отметим, что общая стоимость проекта TANAP первоначально оценивалась в 11 млрд. долларов, затем эта сумма сократилась до 9,3 млрд. долларов.

Основными акционерами TANAP являются SOCAR (58%), BOTAŞ (30%) и BP (12%).