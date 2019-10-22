Турецкий эксперт: Благодаря TANAP и STAR Refinery выигрывают и Азербайджан, и Турция - КОММЕНТАРИЙ

Благодаря таким азербайджанским проектам, как Трансанатолийский газопровод (TANAP) и нефтеперерабатывающий завод STAR выигрывают и Азербайджан, и Турция.

Об этом сообщил Report председатель правления Damnus Energy & Investment Inc. Нусрет Джомерт.

Как отметил эксперт, Турция является одной из крупнейших и быстрорастущих экономик в мире: "Страна ищет прямые иностранные инвестиции (ПИИ) для стимулирования этого роста. В этом смысле инвестиции Азербайджана в такие проекты, как TANAP и Star Refinery внесли свой вклад в экономику Турции".

Эксперт Нусрет Джомерт "Проекты способствовали обеспечению безопасности энергопоставок для зависимой от импорта Турции, а для богатого нефтью и газом Азербайджана обеспечивают выход на мировой рынок".

«Благодаря этим проектам выигрывают и Турция, и Азербайджан. Они способствовали обеспечению безопасности энергопоставок для зависимой от импорта Турции, а для богатого нефтью и газом Азербайджана обеспечивают выход на мировой рынок», - сказал Джомерт.

По словам эксперта, Турция находится на перекрестке богатых запасов и рынков нефти и газа с амбициями и потенциалом стать энергетическим центром. Н. Джомерт подчеркнул, что возросшие объемы газа в Турции благодаря газу из Азербайджана помогут стране на пути становления энергетическим центром.

Отметим, что TANAP берет свое начало на границе Турции с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне у греческой границы подсоединяется к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поставляться в европейские страны.

Общая протяженность трубопровода, состоящего из участков Фаза-0 и Фаза-1, составляет 1 850 километров. Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 километров. 12 июня 2018 года состоялась официальная церемония открытия данного участка. 30 июня прошлого года начались первые поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP. Пропускная способность трубопровода составит 16 миллиардов кубометров в год, из которых 6 миллиардов кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу.

ЗАО "Южный газовый коридор" имеет 51% в проекте TANAP, SOCAR Turkey Enerji A.Ş - "дочка" SOCAR - 7%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.

19 октября 2018 года состоялась церемония открытия НПЗ STAR. Фундамент завода STAR был заложен 25 октября 2011 года. Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 6,3 млрд долларов США. Перерабатывающая мощность завода составляет 10 млн тонн сырой нефти в год. Предприятие способно перерабатывать такие сорта нефти, как Urals, Azeri Light и "Киркук". На заводе будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 4,8 млн тонн дизеля, 1,6 млн тонн авиатоплива, а также LPG, нефтяной кокс, смешанный ксилол.