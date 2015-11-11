​TANAP через 10 лет обеспечит 30% спроса на газ в Турции

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Значение Трансадриатического трубопровода (TANAP) в энергетической безопасности Турции стало более актуальным с позиции избежания манипулирования вопросом приостановки транспортировки российского и иранского газа в Турцию.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил сотрудник Каспийского института стратегических исследований профессор Мубариз Гасанов.

Он отметил важность усиления Турции за счет TANAP и других альтернативных проектов.

М.Гасанов отметил, что политические разногласия между Турцией и Россией с приближением зимних месяцев начинают выходить на первый план и на повестку дня постоянно ставится серьезная зависимость Турции от российского газа.

Он напомнил, что 49% электроэнергии вырабатывается в самой Турции, однако 99% природного газа импортируется в страну и 55% импорта приходится на российский газ.

По словам эксперта, Турция закупает у России 16% нефти и нефтепродуктов и 17% угля: "Мы являемся свидетелями того, как Россия приостановила газоснабжение некоторых европейских стран. Второй поставщик газа в Турцию - Иран также в прошлом приостанавливал транспортировку газа в эту страну".

По мнению эксперта, Азербайджан, будучи третьим поставщиком газа в Турцию, призван снизить зависимость от поставок российского природного газа.

М.Гасанов отмечает, что срок действия большинства соглашений о купле-продаже газа истекает в первой половине 2020 года, однако эти сроки не относятся к проекту TANAP.

"Турция обладает правом на импорт 21 млрд. кубометров газа в год по трубопроводу TANAP после 2026 года. Это означает, что после 2026 года TANAP обеспечит 30% годового спроса на газ в Турции", - добавил эксперт.