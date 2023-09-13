Тамам Баятлы: Идут переговоры об экспорте казахстанской нефти по Баку-Супса

Экспорт казахстанской нефти возможен по трубопроводу Баку-Супса (Западный экспортный трубопровод).

Экспорт казахстанской нефти возможен по трубопроводу Баку-Супса (Западный экспортный трубопровод).

Как сообщает Report, об этом рассказала начальник отдела по связям с общественностью компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы в рамках пресс-тура Министерства энергетики Азербайджана по Сангачальскому терминалу для журналистов по случаю 100-летия Гейдара Алиева.

По ее словам, для транспортировки нефти следует урегулировать коммерческие вопросы: “Считаю неправильным, что Баку-Супса не используется”.

T.Баятлы отметила, что в связи с этим между Казахстаном и Азербайджаном ведутся переговоры.

Отметим, что между Казахстаном и Азербайджаном достигнуто соглашение о транспортировке 1,5 млн тонн нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в 2023 году.