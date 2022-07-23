Талибы закупают иранскую нефть

Министерство финансов правительства "Талибан" объявило о достигнутом с Ираном соглашении о закупке 350 тысяч тонн нефти из этой страны.

Министерство финансов правительства "Талибан" объявило о достигнутом с Ираном соглашении о закупке 350 тысяч тонн нефти из этой страны.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило информационное агентство Aamaj News.

В опубликованном Минфином бюллетене говорится, что в переговорах с иранской стороной в Тегеране принимали участие члены совместной делегации государственной нефтегазовой компании, министерства иностранных дел, министерства торговли, Центрального банка и департамента норм и стандартов.

В ходе поездки с иранской акционерной компанией был подписан контракт на закупку 350 тысяч тонн нефти, и в ближайшие дни начнется процесс ее импорта в Афганистан, говорится в сообщении.

Кроме того, во время этой поездки делегация "Талибана" обсудила с иранскими официальными лицами закупку, качество, цену и транзит нефтепродуктов, а также предоставление необходимых условий.