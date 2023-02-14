Таир Джафаров: Дополнительные доходы Азербайджана от продажи газа составят 300 млн долларов в год

С вводом в эксплуатацию новой тепловой электростанции (ТЭС) доходы Азербайджана от продажи природного газа увеличатся на 200-300 млн долларов США.

С вводом в эксплуатацию новой тепловой электростанции (ТЭС) доходы Азербайджана от продажи природного газа увеличатся на 200-300 млн долларов США.

Об этом Report сообщил ученый-энергетик Таир Джафаров, комментируя мероприятие, посвященное закладке крупнейшей тепловой электростанции периода независимости мощностью 1 280 МВт, которое состоялось накануне во дворце ”Гюлистан“ в Баку.

T.Джафаров считает, что Азербайджан должен проводить маркетинговую политику для продажи электроэнергии: "Нам выгоднее продавать электроэнергию, экспортировать ее в виде готовой продукции, чем продавать сырье. Так мы получаем больше прибыли, чем от продаж газа в качестве сырья. Если мы посмотрим на цены на природный газ на мировом рынке сегодня, то увидим, что тарифы достаточно выгодные. То есть продажа природного газа в настоящее время тоже прибыльна.

В целом мощность новой станции превысит 1 200 мегаватт, что составляет примерно половину мощности тепловой электростанции "Азербайджан". В настоящее время ее текущая мощность составляет 2 400 МВт, и она будет увеличена примерно на 50% - до 3 600 МВт.

Следует иметь в виду, что с вводом в эксплуатацию новых турбин будет сэкономлено около 1 млрд кубометров газа, что позволит увеличить экспортный потенциал страны и, как следствие, увеличится приток иностранной валюты в Азербайджан. Если продавать по минимальной цене в 200 долларов США за 1000 кубометров, это будет означать дополнительный годовой доход в размере 200 млн долларов США. Были времена, когда газ дорожал до 1 800- 2 000 долларов США. Если цены продолжат расти, инвестиции окупятся менее чем за 6 лет".