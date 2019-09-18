Таиланд снизил цены на топливо после атак на Saudi Aramco

Комитет по управлению энергетической политикой Таиланда (EPAC) снизил местные цены на топливо на срок до трех месяцев.

Как передает Report со ссылкой на газету Bangkok Post, стоимость литра бензина опустится на один бат (3 цента), а дизельного топлива на 60 сатангов (2 цента).

Снижение цен является частью неотложных мер по решению проблемы краткосрочного повышения стоимости нефти на мировом рынке после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В течение трех месяцев EPAC планирует использовать до 2,5 млрд батов (81,83 млн долларов) из государственного нефтяного фонда для субсидирования снижения цен, расходуя ежемесячно около 813 млн батов (26,61 млн долларов).

"Количество наличных денег зависит от изменений на Ближнем Востоке и мировых цен на нефть, - констатировал министр энергетики и председатель EPAC Сонтират Сонтичиравонг. - Мы ожидаем, что эта мера поможет автомобилистам справиться с повышением цен на нефть, и надеемся, что ситуация на Ближнем Востоке скоро нормализуется".