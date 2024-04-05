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Таджикистан вводит обязательное использование солнечной энергии в зданиях

Таджикистан вводит обязательное использование солнечной энергии в зданиях Комитет по архитектуре и строительству Таджикистана утвердил решение об обязательном использовании солнечных электросистем при строительстве и реконструкции зданий с 1 апреля текущего года.
Энергетика
5 апреля 2024 г. 12:26
Таджикистан вводит обязательное использование солнечной энергии в зданиях

Комитет по архитектуре и строительству Таджикистана утвердил решение об обязательном использовании солнечных электросистем при строительстве и реконструкции зданий с 1 апреля текущего года.

Как сообщает Report со ссылкой на Asia Plus, отныне помимо обычной электросети, здания должны быть оснащены солнечными панелями с возможностью накопления энергии на ночь.

"Под распоряжение попадают различные типы зданий: образовательные, медицинские, культурные, туристические, административные, общественные, спортивные комплексы, жилые дома, производственные предприятия, торгово-сервисные центры, точки общепита и даже парки развлечений, дороги и улицы", - пишет издание.

Государственные инстанции будут контролировать соблюдение этого закона при рассмотрении проектов, а также при строительстве и приемке зданий в эксплуатацию. Также будут приняты меры по регулированию цен на материалы и оборудование для солнечных энергосистем.

"Этот шаг сделан в рамках стратегии развития "Зеленой" экономики и стратегии развития строительной отрасли до 2030 года", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Tajikistan introduces mandatory use of solar energy in buildings

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