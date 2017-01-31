График финансирования TAP будет установлен в этом году

Баку. 31 января. REPORТ.AZ/ Суммарная стоимость Трансадриатического газопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского природного газа в Европу, составит 4,5 миллиарда евро.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сказал исполнительный директор ТАР Ян Брэдшоу.

Он отметил, что из-за неопределенности с тарифами по контрактам ранее конкретные цифры не озвучивались: "Но сейчас ситуация изменилась, и можно открыто заявить, что общая стоимость проекта TAP составляет 4,5 миллиарда евро. В эту сумму входят также дизайнерские и инженерные работы, проводимые с 2009 года".

Отметим, что ранее общая стоимость проекта оценивалась в 6,2 млрд евро.

По словам управляющего директора, в рамках реализации проекта в первом квартале 2017 года начнется строительство компрессорных станций: "Консорциум "Шахдениз" планирует начать первые поставки газа в Грузию и Турцию в конце 2018 года. Европа получит первый каспийский газ через год после этого, где-то в начале 2020 года. TAP имеет стратегическое значение для Европы. Этот проект представляет особое значение для диверсификации поставок газа в европейские страны, в особенности государства Юго-Восточной Европы".

Исполнительный директор TAP отметил, что строительства морского участка ТАР, который пройдет по дну Адриатического моря, намечено на 2018-2019 годы: "Геологические исследования идут полным ходом. Ожидаем финансирования от Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и ряда стран ОЭСР. Мы конкретизируем график финансирования проекта уже в 2017 году".

Напомним, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу 10 млрд кубометров газа в год. На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Первые поставки азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" запланированы в начале 2020 года. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (820 м).

BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.