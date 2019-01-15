Свыше 1 700 нефтяников эвакуируют из-за плохой погоды

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) максимально усилила меры безопасности в связи с ожидаемым 17 января резким ухудшением погодных условий, все работники, за исключением дежурных, эвакуируются.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию SOCAR.

Отмечается, что меры, предпринятые для эвакуации воздушным и морским путем более 1 700 нефтяников, завершаются.

"На всех участках проведены просветительские работы, работы на открытом воздухе максимально ограничены, даны указания по приведению построек и сооружений в безопасное положение, на участках организованы дежурства. Ввиду возможной чрезвычайной ситуации поддерживаются связи с другими организациями и учреждениями, осуществляется постоянный контроль за текущей ситуацией. Дежурные суда и корабли противопожарной службы МЧС осуществляют дежурство на морских нефтегазовых месторождениях", - говорится в заявлении.