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Эксперт: Своп-соглашение теснее свяжет Ашхабад с Баку и Анкарой

Эксперт: Своп-соглашение теснее свяжет Ашхабад с Баку и Анкарой Соглашение о своповых поставках газа между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном более тесно свяжет Ашхабад с Баку и Анкарой
Энергетика
1 декабря 2021 г. 15:31
Эксперт: Своп-соглашение теснее свяжет Ашхабад с Баку и Анкарой

Соглашение о своповых поставках газа между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном более тесно свяжет Ашхабад с Баку и Анкарой.

Об этом Report заявил американский аналитик и обозреватель Пол Гобл.

По мнению аналитика, Иран также сможет укрепить свое сотрудничество со странами: “Такого рода соглашения являются способами повышения эффективности сотрудничества. Я думаю, что участие Туркменистана особенно важно. Это позволит более тесно связать Ашхабад с Баку и Анкарой, а также принесет пользу и Ирану”.

Аналитик отметил, что благодаря этому соглашению Баку сможет экспортировать больше газа. Все три страны получат выгоду от этого соглашения, заключил он.

28 ноября Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали соглашение о своповых поставках газа в объеме до 2 млрд кубометров в год.
Согласно договоренности, ежегодно из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет поставляться от 1,5 до 2 млрд кубометров газа. Реализация бессрочного контракта начнется с 22 декабря текущего года.

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