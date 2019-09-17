Свыше 91% поставок электроэнергии в Грузию пришлось на Азербайджан

В январе-августе этого года Грузия импортировала 835,19 млн киловатт/час электроэнергии, что на 20,5% больше аналогичного показателя за прошлый год.

По сообщению Report, об этом говорится в пресс-релизе АО "Коммерческий оператор электроэнергетической системы Грузии" (ESCO).

На долю Азербайджана пришлось 760,538 млн киловатт/час, что равно 91,06% импортированной в Грузию электроэнергии.

В январе-августе Грузия экспортировала электроэнергию в объеме 240,65 млн киловатт/час, что на 59,1% меньше, чем в прошлом году.

За восемь месяцев текущего года транзитом через Грузию из Азербайджана в Турцию было переправлено 61,36 млн киловатт/час электроэнергии.