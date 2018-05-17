Суточная пропускная способность Южно-кавказского трубопровода выросла на 8%

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В первом квартале 2018 года затраты на Южно-Кавказский газопровод составили 173 млн долларов.

Объем затрат по трубопроводу в годовом сравнении сократился на 12%.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, операционные расходы составили примерно 8 млн долларов (больше на 33%), капитальные расходы – 165 млн долларов (на 13,6% меньше).

За этот квартал суточная пропускная способность трубопровода составила примерно 23,1 млн кубометров газа, что на 7,9% превышает показатель за первый квартал предыдущего года.

Отметим, что по данному трубопроводу со дня введения в эксплуатацию в конце 2006 года осуществляются поставки газа "Шахдениз-1" в Азербайджан и Грузию, с июля 2007 года - Турцию.

ЮКГ имеет двух операторов. Компания BP является ответственным техническим оператором по строительству и эксплуатации объектов, SOCAR - ответственным коммерческим оператором.

Основными акционерами ЮКГ являются компании BP (28,8%), AzSCP (10%), SGC Midstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).