Суточная квота на добычу нефти для Азербайджана составит 717 тыс. баррелей

Квота на добычу нефти для Азербайджана в рамках соглашения ОПЕК+ в октябре составит 718 тыс. баррелей в сутки.

Квота на добычу нефти для Азербайджана в рамках соглашения ОПЕК+ в октябре составит 717 тыс. баррелей в сутки.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Он отметил, что страны ОПЕК+ с целью снижения высокой волатильности и низкой ликвидности на нефтяном рынке приняли решение о применении в октябре параметров добычи за август: “Суточная квота для Азербайджана составляет 717 тыс. баррелей”.

Отметим, что комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу вернуться к параметрам соглашения, которые применялись в августе. А это означает сокращение добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.