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Суточная квота на добычу нефти для Азербайджана составит 717 тыс. баррелей

Суточная квота на добычу нефти для Азербайджана составит 717 тыс. баррелей Квота на добычу нефти для Азербайджана в рамках соглашения ОПЕК+ в октябре составит 718 тыс. баррелей в сутки.
Энергетика
5 сентября 2022 г. 17:21
Суточная квота на добычу нефти для Азербайджана составит 717 тыс. баррелей

Квота на добычу нефти для Азербайджана в рамках соглашения ОПЕК+ в октябре составит 717 тыс. баррелей в сутки.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Он отметил, что страны ОПЕК+ с целью снижения высокой волатильности и низкой ликвидности на нефтяном рынке приняли решение о применении в октябре параметров добычи за август: “Суточная квота для Азербайджана составляет 717 тыс. баррелей”.

Отметим, что комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу вернуться к параметрам соглашения, которые применялись в августе. А это означает сокращение добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.

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Версия на английском языке Energy Minister: Daily oil quote for Azerbaijan is 717,000 barrels 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan üçün gündəlik neft hasilatı kvotası 717 min barel olacaq

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