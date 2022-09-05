Суточная квота на добычу нефти для Азербайджана составит 717 тыс. баррелей

Квота на добычу нефти для Азербайджана в рамках соглашения ОПЕК+ в октябре составит 717 тыс. баррелей в сутки.
Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
Он отметил, что страны ОПЕК+ с целью снижения высокой волатильности и низкой ликвидности на нефтяном рынке приняли решение о применении в октябре параметров добычи за август: “Суточная квота для Азербайджана составляет 717 тыс. баррелей”.
Отметим, что комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу вернуться к параметрам соглашения, которые применялись в августе. А это означает сокращение добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.