Суточная добыча сырой нефти в Азербайджане в октябре составила 585,9 тыс. баррелей

В октябре 2021 года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане составила 704,4 тыс. баррелей. Из них 585,9 тыс. баррелей составила сырая нефть, а 118,5 тыс. баррелей - конденсат.

В октябре 2021 года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане составила 704,4 тыс. баррелей. Из них 585,9 тыс. баррелей составила сырая нефть, а 118,5 тыс. баррелей - конденсат.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство энергетики.

Суточная добыча сырой нефти в Азербайджане в сентябре составила 586,2 тыс. баррелей.

По итогам решения, принятого на 20-м заседании министров стран ОПЕК+, в октябре предусматривалось доведение суточной добычи сырой нефти в Азербайджане до 640 тыс. баррелей , а обязательство по сокращению составляло 78 тыс. баррелей.

В рамках соглашения, принятого на 21-м заседании министров, обязательство Азербайджана по сокращению добычи в ноябре составляет 71 тысячу баррелей в сутки. Это позволяет производить на 7 тыс. баррелей больше, то есть 647 тысяч баррелей сырой нефти ежесуточно.