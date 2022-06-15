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Суточная добыча сырой нефти в Азербайджане в мае составила 571,3 тыс. баррелей

Суточная добыча сырой нефти в Азербайджане в мае составила 571,3 тыс. баррелей Суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане в мае этого года составила 679,9 тыс. баррелей.
Энергетика
15 июня 2022 г. 10:31
Суточная добыча сырой нефти в Азербайджане в мае составила 571,3 тыс. баррелей

Суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане в мае этого года составила 679,9 тыс. баррелей.

Об этом Report сообщили в министерстве энергетики Азербайджана.

Из них 571,3 тыс. баррелей составила сырая нефть, а 108,6 тыс. баррелей - конденсат.

Отметим, что согласно решению, принятому на 27-м заседании министров стран-членов ОПЕК и стран вне картеля, суточная добыча сырой нефти в Азербайджане в мае 2022 года увеличилась еще на 7 тыс. баррелей - до 688 тыс. баррелей, а обязательство по сокращению предусмотрено в объеме 30 тыс. баррелей.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s daily crude oil output in May totals 571,300 barrels
Версия на азербайджанском языке Mayda Azərbaycanda gündəlik xam neft hasilatı 571,3 min barel olub

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