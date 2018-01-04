Суточная добыча нефти в России выросла до максимума за 30 лет 

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Добыча нефти в России в 2017 году продолжила рост, выйдя в посуточном пересчете на максимум 30 лет в 10,98 млн баррелей в сутки. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, по сравнению с 2016 годом темпы роста снизились из-за участия страны в глобальном соглашении стран-производителей нефти ОПЕК+.

Данные минэнерго России показали, что по итогам 2016 года среднесуточная добыча составила 10,96 млн баррелей в сутки, 2015 года - 10,72 млн баррелей в сутки. В целом за год добыча составила 546,8 млн тонн.

Министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что в 2018 году производство останется на уровне 547 млн тонн, если соглашение останется в силе до конца года.