Суточная добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в январе составила 559 тыс. баррелей

Суточная добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в декабре составила 74,5 тыс. тонн (559 тыс. баррелей).

Суточная добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в январе составила 74,5 тыс. тонн (559 тыс. баррелей).

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, из указанного объема на долю нефти пришлось 61,7 тыс. тонн (454 тыс. баррелей в сутки), конденсата – 12,8 тыс. тонн (105 тыс. баррелей в сутки).

Таким образом, Азербайджан использовал квоту ОПЕК в январе на 82,4%.

Отметим, что по договоренности, достигнутой на 37-й встрече министров стран “ОПЕК плюс, квота добычи нефти Азербайджана на 2025 год составляет 551 тыс. баррелей в сутки (74,259 тыс. тонн).