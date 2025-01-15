О нас

Суточная добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в декабре составила 609 тыс. баррелей

Суточная добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в декабре составила 609 тыс. баррелей Суточная добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в декабре составила 80,776 тыс. тонн (609 тыс. баррелей).
Энергетика
15 января 2025 г. 11:37
Суточная добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в декабре составила 609 тыс. баррелей

Суточная добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в декабре составила 80,776 тыс. тонн (609 тыс. баррелей).

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, из указанного объема на долю нефти пришлось 65,987 тыс. тонн (487 тыс. баррелей в сутки), конденсата – 14,789 тыс. тонн (122 тыс. баррелей в сутки).

Таким образом, Азербайджан использовал квоту ОПЕК в декабре на 88,2%.

Отметим, что по договоренности, достигнутой на 36-й встрече министров стран “ОПЕК плюс, квота добычи нефти Азербайджана на 2024 год составляет 551 тыс. баррелей в сутки (74,259 тыс. тонн).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan dekabrda OPEC kvotasından 88,2 % istifadə edib

Самое важное

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
9 января 2025 г. 18:07
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 января 2025 г. 20:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi