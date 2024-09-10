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Суточная добыча нефти с конденсатом в Азербайджане составила 569 тыс. баррелей

Суточная добыча нефти с конденсатом в Азербайджане составила 569 тыс. баррелей Суточная добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в августе составила 76 045 тонн (569 тыс. баррелей).
Энергетика
10 сентября 2024 г. 14:11
Суточная добыча нефти с конденсатом в Азербайджане составила 569 тыс. баррелей

Суточная добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в августе составила 76 045 тонн (569 тыс. баррелей).

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, из указанного объема на долю нефти пришлось 64 870 тонн (478 тыс. баррелей в сутки), конденсата – 11 175 тонн (91 тыс. баррелей в сутки).

Таким образом, Азербайджан использовал квоту ОПЕК в августе на 86,8 %.

Отметим, что по договоренности, достигнутой на 36-й встрече министров стран “ОПЕК плюс, квота добычи нефти Азербайджана на 2024 год составляет 551 тыс. баррелей в сутки (74 259 тонн).

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