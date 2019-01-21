Суммарные налоговые выплаты ЛУКОЙЛ Азербайджану составили 58 млн долларов

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Суммарные налоговые выплаты ПАО "ЛУКОЙЛ" в бюджет Азербайджана за период деятельности ЛУКОЙЛ-Азербайджан составили около 58 млн долларов США.

Об этом Report сообщили в пресс-службе "ЛУКОЙЛ".

В компании отметили, что инвестиции в сфере сбыта топлива и реализации нефтепродуктов составили порядка 7.9 млн долларов США. Компанией реализованы проекты по техническому перевооружению 10 собственных АЗС.

Среднесуточная реализация на одну АЗС с 2012 года по 2018 год выросла с 14 до 24 т/сут.

"Компания видит значительный потенциал роста продаж своих автомобильных масел на розничном рынке Азербайджана. Уже сегодня индустриальные масла ЛУКОЙЛа применяют крупнейшие промышленные предприятия Республики: Азербайджанские железные дороги, Bahar Energy, Азнефть и многие другие. С 2013 на территории Азербайджана началась реализация брендированного топлива ЭКТО от ЛУКОЙЛ. Сегодня его объем составляет 98% от общей реализации по каналу розница. С начала 2018 года общий объем реализованных компанией нефтепродуктов в республике составил 266 тыс. тонн", - отметили в пресс-службе компании.

Отметим, что с 1996 года компания "ЛУКОЙЛ" в составе международного консорциума участвует в разработке крупнейшего морского газового и конденсатного месторождения на азербайджанском шельфе Каспийского моря – Шах-Дениз. Доля ЛУКОЙЛа в проекте составляет 10%.

Месторождение разрабатывается на основе Соглашения о разведке, разработке и долевом разделе добычи. Добыча на месторождении за 2017 год составила 10,2 млрд м3 газа (доля ПАО "ЛУКОЙЛ" - 849 млн м3) и 2,4 млн тонн газового конденсата (доля ПАО "ЛУКОЙЛ" – 197 тыс. тонн).

В сфере сбыта нефтепродуктов ЛУКОЙЛ представлен в Азербайджане с 1993 года. У Компании 60 АЗС, включая арендованные и франчайзинговые, и нефтебаза, обеспечивающая перевалку 320 тыс. тонн нефтепродуктов в год. ЛУКОЙЛ является надежным поставщиком дизельного топлива и автомобильного бензина, а также смазочных материалов крупным международным и азербайджанским компаниям, работающим на местном рынке. Доля ЛУКОЙЛа в реализации нефтепродуктов на рынке Азербайджана составляет 10%. Ежедневно клиентами станций "ЛУКОЙЛ" является более 80 тыс. азербайджанских автолюбителей.

Сегодня среднесписочная численность персонала ЛУКОЙЛа в сбытовом сегменте составляет 460 человек, из них более 90% граждане Азербайджана. Аутсорсинг персонала составляет 84 человека, все – граждане Азербайджана.