Суммарная добыча нефти с АЧГ достигла 600 млн тон

Объем нефти, добытый до сих пор с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), составил 600 млн тонн.

Объем нефти, добытый до сих пор с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), составил 600 млн тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение компании BP-Azerbaijan.

“С АЧГ добыта 600-миллионная тонна нефти и эти объемы полностью транспортированы на мировые рынки по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и западному трубопроводу Баку-Супса”, - говорится в сообщении.

По данным компании, на сегодняшний день на блоке АЧГ добыто около 4,4 млрд баррелей нефти, а государству передано более 57 млрд кубометров попутного газа.

“Ожидается, что производство с этого месторождения мирового класса будет продолжаться в течение десятилетий за счет крупных инвестиций в новые технологии и установки и в результате других усилий по доведению до максимума коэффициента нефтеотдачи пластов”, - говорится в сообщении.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году. Срок его действия истекал в 2024 году, однако в сентябре 2017 года был подписан новый контракт, рассчитанный до 2050 года.

В настоящее время долевое участие сторон в проекте теперь выглядит следующим образом: британская BP plc - 30,37%, Госнефтекомпания Азербайджана- 31,655%, венгерская MOL - 9,57%, американская ExxonMobil - 6,79%, индийская ONGC Videsh - 2,925%, японские Inpex Corp. - 9,31% и ITOCHU Oil - 3,65%, турецкая TPAO - 5,73%.