Сумгайытский технопарк разработал резервуары высокого давления по заказу SOCAR

Завод тяжелого машиностроения Сумгайытского технологического парка (СТП) разработал резервуары высокого давления по стандарту ASME Code.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, резервуары высокого давления изготовлены по заказу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в рамках проекта реконструкции и модернизации НПЗ имени Гейдара Алиева.

Производство осуществляется под надзором Teknimont, подрядчика проекта модернизации завода. Заказ предусматривает изготовление 13 резервуаров разных размеров и дизайна.

Отмечено, что производство подобных резервуаров по стандарту ASME Code позволит экспортировать продукцию в прикаспийские страны, Европу и другие зарубежные страны.

Ранее производимые в Азербайджане резервуары по стандарту ГОСТ могли продаваться только в страны постсоветского пространства. Резервуары, произведенные по стандарту ASME (Американское общество инженеров-механиков), могут экспортироваться для нужд масштабных проектов, реализуемых во всех развитых и развивающихся странах мира. Они широко используются на нефтеперерабатывающих заводах, насосных станциях, морских нефтяных платформах, судах и др.

СТП, введенный в эксплуатацию 22 декабря 2009 года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева, представляет собой комплекс крупных заводов, специализирующихся в различных областях производства. Более 30 производственных участков действуют на 13 заводах в составе комплекса.