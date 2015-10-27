Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшний день Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) не имеет в Черногории активов в виде банка или центра отдыха. Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR по экономическим вопросам Сулейман Гасымов: "SOCAR не владеет банком и центром отдыха в Черногории".

С.Гасымов отметил, что компания принимала участие в проекте по превращению военной базы на острове Кумбор в центр отдыха. По его словам, сейчас этот проект передается азербайджанской стороне.

Отметим, что в 2012 году SOCAR взял в аренду военную базу Orijen Battalion на черногорском острове Кумбор для превращения ее в центр отдыха. Стоимость курортно-туристического комплекса оценивается в 281,2 млн. долларов. Проект реализуется компанией Azmont Investments.

Недавно распространилась информация о том, что SOCAR планирует открыть банк в Черногории.