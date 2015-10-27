​Сулейман Гасымов: Переговоры Грузии с "Газпромом" не влияют на отношения с SOCAR

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Переговоры Грузии с российским "Газпромом" о дополнительных поставках газа не влияют на отношения с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам вице-президент Госнефтекомпании по экономическим вопросам Сулейман Гасымов.

"Как уже было озвучено в СМИ и по заявлению самого Кахи Каладзе, нет никаких проблем в отношениях. Азербайджан выполнял и будет выполнять свои обязательства успешно и на высоком уровне. Наша компания обеспечивает газом рынок Грузии. SOCAR поставляет азербайджанский газ по различным ценам. Здесь нет никаких проблем. Переговоры Грузии с "Газпромом" - личное дело этой страны. Они не влияют на отношения с SOCAR", - добавил С.Гасымов.