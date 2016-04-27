​Сулейман Гасымов: Долг SOCAR не создает проблем для компании

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Общий долг Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) составляет 6,3 млрд. долларов США.

Как передает Report, об этом сказал вице-президент SOCAR по экономическим вопросам Сулейман Гасымов на сегодняшней встрече с членами Caspian European Club.

"Эти долги управляются с особым вниманием. Объем погашенных в этом году долгов не такой большой. Кредиты привлечены у Госнефтефонда на приобретение доли в АЧГ, строительство Бакинского судостроительного завода. Имеется также задолженность Международному банку, часть из которой погашается за счет доходов компании, другая часть - государственных средств в течение 10 лет", - добавил вице-президент.

По словам С.Гасымова, в прошлом году SOCAR погасил более 1 млрд. долларов долга турецким компаниям по проектам в Турции. Он напомнил, что на начало года возвращены долги по бондам в объеме 400 млн. долларов: "Долги постоянно управляются и не создают проблем для компании".