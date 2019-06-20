Судно с первым азербайджанским карбамидом прибыло в Турция

Первый корабль с грузом продукции SOCAR Carbamide прибыл в пункт назначения. Как сообщалось ранее, 6 июня из международного порта Говсан была отгружена первая партия экспортной продукции завода SOCAR Carbamidу, расположенного в Сумгайыте.

Как сообщает Report, корабль «Коралл» с первым азербайджанским карбамидом 19 июня прибыл в турецкий порт. В данный момент идет разгрузка.

Управление маркетинга и экономических операций SOCAR совместно с Caspian EPC контролировали и регулировали весь процесс логистической цепочки карбамида от начала до конца.

Первым покупателем продукта SOCAR Carbamide является торговая и логистическая компания Integral Petroleum, которая была основана в 2008 году в Женеве. Integral Petroleum в настоящее время успешно и активно работает на рынках Кавказско-Каспийского региона, Центральной Азии и Центральной Америки.

Отметим, что завод SOCAR Carbamide, построенный на территории ООО «Сумгайытский химический промышленный парк» был введен в эксплуатацию 16 января текущего года. Завод способен производить 650-660 тысяч тонн карбамида в год. Примерно 70 процентов продукции предназначено для экспорта, что позволит стране получать до 160 миллионов долларов годового дохода.

SOCAR Carbamide – крупнейший проект, реализуемый в ненефтяном секторе страны. Его общая стоимость составляет около 800 миллионов евро.