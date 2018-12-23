Судно Pioneering Spirit начало укладку "Северного потока 2" в Финляндии

https://report.az/storage/news/903e7ca0d6cfc952f283e61b21a1fd8f/67b9924a-3c81-4bff-8ca9-8f75c282f808_292.jpg
Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit приступило к строительству газопровода «Северный поток — 2» в водах Финляндии.
Как передает Report, oб этом сообщила компания — оператор проекта Nord Stream 2 AG.
«Трубоукладочное судно с динамическим позиционированием Pioneering Spirit присоединилось к флотилии судов для укладки газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Финляндии», — говорится в сообщении.
Оператор проинформировал, что к настоящему времени уложено около 370 км газопровода.
News DepartmentАвтор новости