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    Судно Pioneering Spirit начало укладку "Северного потока 2" в Финляндии

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit приступило к строительству газопровода «Северный поток — 2» в водах Финляндии.

    Как передает Report, oб этом сообщила компания — оператор проекта Nord Stream 2 AG.

    «Трубоукладочное судно с динамическим позиционированием Pioneering Spirit присоединилось к флотилии судов для укладки газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Финляндии», — говорится в сообщении.

    Оператор проинформировал, что к настоящему времени уложено около 370 км газопровода.

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