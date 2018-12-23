Судно Pioneering Spirit начало укладку "Северного потока 2" в Финляндии

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit приступило к строительству газопровода «Северный поток — 2» в водах Финляндии.

Как передает Report, oб этом сообщила компания — оператор проекта Nord Stream 2 AG.

«Трубоукладочное судно с динамическим позиционированием Pioneering Spirit присоединилось к флотилии судов для укладки газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Финляндии», — говорится в сообщении.

Оператор проинформировал, что к настоящему времени уложено около 370 км газопровода.