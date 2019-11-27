Суд в Швеции отклонил апелляцию Газпрома в споре с Нафтогазом

Шведский суд округа Свеа отказал российской компании "Газпром" в удовлетворении апелляции на решение арбитражного суда в споре с украинским "Нафтогазом"

Ка передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в опубликованном в среду решении суда.

"Сегодняшнее решение означает, что суд отказал в требовании "Газпрома" и решение арбитражного суда не может быть отменено. Кроме этого, суд не выявил процедурных нарушений", - говорится в сообщении суда.

Решение не может быть обжаловано.Стокгольмский арбитраж в декабрегода и февралегода вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинскоймиллиарда долларов. "Газпром" обжаловал решения в мартегода, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения.