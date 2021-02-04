Суд в Лондоне принял третье арбитражное решение в пользу SOCAR

Это был последний из трех арбитражных дел, возбужденных по иску компаний, входящих в группу SOCAR, против группы Palmali и Мубариза Мансимова

3 февраля этого года по итогам арбитражного процесса, проведенного в соответствии с правилами комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (UNCITRAL), было вынесено решение в пользу компании Azərbaycan (AÇG) Limited, входящей в группу Государственной нефтяной компании Азербайджанской (SOCAR).

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Было отмечено, что согласно решению Лондонского суда по третьему арбитражному делу между группой SOCAR и компаниями, входящими в группу Palmali, компании Azərbaycan (AÇG) Limited должна быть выплачена денежная компенсация в размере свыше 132 000 000 долларов США. Это был последний из трех арбитражных дел, возбужденных по иску компаний, входящих в группу SOCAR, против группы Palmali и Мубариза Мансимова.

Таким образом, три независимых судебных процесса, проведенных в соответствии с арбитражными правилами Лондонского международного арбитражного суда, Лондонской ассоциации морских арбитров и UNCITRAL, закончились в пользу группы SOCAR. Ответные иски Palmali были отклонены, принято решение о выплате группе SOCAR компенсации, превышающей в общей сложности 240 000 000 долларов США.